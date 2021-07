Seit Juni 2021 leitet Flavian Scheidegger die Winterthurer Filiale, die jetzt in neuen, grösseren Räumlichkeiten an der Metzggasse 20 zu finden ist.Zürich - MoneyPark, der unabhängige Schweizer Spezialist für Hypotheken und Immobilien, wächst auch in Winterthur. Seit Juni 2021 leitet Flavian Scheidegger die Winterthurer Filiale, die jetzt in neuen, grösseren Räumlichkeiten an der Metzggasse 20 zu finden ist. Flavian Scheidegger folgt auf Andreas Leu, der sich entschieden hat, MoneyPark zu verlassen. Er hatte seit 2015 die Filiale in...

Den vollständigen Artikel lesen ...