Ein 200 Meter langer Wärmetauscher im Abwasserkanal und eine große Großwärmepumpe versorgen ein 50.000 Quadratmeter großes Bürohaus am Berliner Ostbahnhof mit Wärme und Kälte. In dem Projekt arbeiten E.ON, SIGNA Real Estate und die Berliner Wasserbetriebe zusammen. Der Wärmetauscher aus Edelstahl verläuft in einem 100 Jahre alten Freispiegelkanal mit einem Durchmesser von zwei Metern. Dieser ermöglicht eine Entzugsleistung der Wärmepumpe aus dem Abwasser von mehr als 600 Kilowatt (kW). Er dient ...

Den vollständigen Artikel lesen ...