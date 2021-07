In einem Positionspapier stellen acht Netzbetreiber einen Katalog an Forderung, der einen zeitnahen Ausbau der Netze ermöglichen soll. Unter den Forderungen finden sich auch Punkte, die einen Betrieb der Netze im Sinne der Energiewende und der damit verbundenen Flexibilität vereinfachen sollen.Acht Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, die sich als N8-Unternehmen bezeichnen, schrieben in einem Positionspapier an die Bundesregierung ihre Forderungen, an welchen Stellen das Energierecht überarbeitet werden müssen, um die Netze zeitnah für die Energiewende fit zu machen. Zu den N8-Unternehmen zählen ...

