Australien ist weit von Neufundland entfernt. 17.000 Kilometer liegen zwischen dem fünften Kontinent und der Ostküste Kanadas. Ein Flug von Sydney nach St. John's dauert 26 Stunden, zwei Mal Umsteigen inklusive. Dennoch interessiert man sich in Australien immer mehr für Neufundland. Und das liegt an einem glänzenden Rohstoff. In Neufundland gibt es aktuell so etwas wie einen kleinen neuen Goldrausch. Im Januar 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...