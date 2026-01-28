Friedrich Vorwerk hat die Prognosen pulverisiert, damit ergibt sich bei uns im Bernecker Börsenkompass Handlungsbedarf. Was wir Ihnen empfehlen können SIe in kundenservice@finanzen100.de kündigen.
|89,00
|89,40
|15:47
|89,10
|89,40
|15:46
|15:03
|Handlungsbedarf bei Friedrich Vorwerk
|09:15
|Bayer Aktie: Ziel 60 Euro? - BASF, Evotec, Friedrich Vorwerk, GEA und Puma im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|Di
|Friedrich Vorwerk Group: Umsatzsprung, Rekordgewinne und Aktien-Rallye
|Di
|Friedrich Vorwerk: Rekordjahr 2025 übertrifft Erwartungen. Profiteur von der 12 GW-Kraftwerksstrategie?
|Di
|AKTIE IM FOKUS 2: Friedrich-Vorwerk-Anleger nach Sprung über 100 Euro vorsichtig
| (neu: Kurse aktualisiert) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Friedrich Vorwerk hat am Dienstag zeitweise weiter zugelegt und steuert nach dem starken Quartalsbericht vom Vortag auf ihr Rekordhoch...
|FRIEDRICH VORWERK GROUP SE
|89,40
|-6,19 %