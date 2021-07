Der ZKB eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche praktisch unverändert auf dem Stand von 1071 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Handelswoche ferienbedingt in ruhigem Fahrwasser abgelaufen. Das Gesamtvolumen sank um fast 29 Prozent auf knapp 900'000 Franken mit 66 Transaktionen nach 68 in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-X Index schloss praktisch unverändert auf dem Stand von 1071,09 Punkten.

