Die dem BAG gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag auf 483 gestiegen. Das sind 76 Prozent mehr als vor einer Woche.Bern - Vom 5. Juli bis 11. Juli sind in der Schweiz 427'725 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sank damit die Impfkadenz um zehn Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die dem BAG gemeldeten Neuinfektionen stiegen am Dienstag auf 483. Das sind 76 Prozent mehr als vor einer Woche. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 61'104 Impfungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...