Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag zum Auftakt der Berichtssaison ein weiteres Mal die Marke von 35'000 Punkten getestet.New York - Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat am Dienstag zum Auftakt der Berichtssaison ein weiteres Mal die Marke von 35'000 Punkten getestet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 übersprang zugleich erstmals in seiner Geschichte die Hürde von 14 900 Punkten und auch der breite Nasdaq Composite erreichte ein neues Rekordhoch. Und all das, obwohl die Inflationsrate im...

