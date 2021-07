Am Dienstagmorgen meldete Bloomberg Zweifel an der Ölnachfrage angesichts der sich verschlechternden Bedingungen für das Coronavirus (COVID-19) in Südasien an. Die Analyse hebt einen kleineren Teil der geimpften Menschen als die Hauptbedrohung für die Nationen, angeführt von Indonesien, hervor. Schlüsselzitate Indonesien, die größte Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...