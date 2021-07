Die heute veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus den USA zeigen, dass sich das Inflationsgespenst an der Börse zwar scheinbar verzogen hat, sich aber noch lange nicht geschlagen gibt. Dennoch haben sich die Anleger nur kurz geschüttelt, bevor die Wall Street und vor allem auch die Technologiewerte an der Nasdaq da weiter weitermachen, wo sie gestern aufgehört haben - mit neuen Rekorden. Umso stärker dürfte nach dem überraschenden Anstieg der Teuerungsrate im Juni das Interesse an der morgigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...