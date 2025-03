Frank Fischer (Shareholder Value): Rekorde, Rekorde - bis die Karawane weiterzieht

03.03.2025 -

Die Kluft zwischen den USA und Europa wird immer tiefer. Das gilt nicht nur politisch seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump, sondern auch für die Entwicklung an den Börsen.

Während die US-Börsen seit Trumps Inauguration mehr oder weniger auf der Stelle treten, notieren DAX, Eurostoxx & Co. weiter in der Nähe ihrer Höchststände. Der DAX hat sogar eine rasante Kletterpartie hinter sich. Seit Jahresbeginn hat er zweistellig zugelegt und liegt damit international an der Spitze. Langsam wird die Luft jedoch dünn - zumindest, wenn man die Bewertungen betrachtet. Das KGV für die erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate liegt inzwischen bei 14,2 und damit 13 beziehungsweise 17 Prozent über dem Mittel der vergangenen zehn und 20 Jahre. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sind die Aufschläge ähnlich hoch.

Wir glauben jedoch nicht, dass dem Index die Luft so schnell ausgeht. Denn die Gewinnaussichten haben sich in den Sektoren Industrie, Versicherungen und Software zuletzt verbessert. Für den DAX sind die Prognosen jüngst auf ein Gewinnwachstum von mehr als zwölf Prozent im Jahr 2026 und mehr als elf Prozent in 2027 geklettert. Ein derart hohes Gewinnwachstum bei vergleichbarer Bewertung suchen Anleger zumindest bei anderen europäischen Leitindizes vergeblich.

Und glaubt man den Analysten der Ratingagentur Morningstar, dann haben noch rund die Hälfte der DAX-Werte ihren fairen Wert noch nicht erreicht. Sie haben 22 Aktien aus dem DAX und dem MDAX herausgefiltert, die zum Teil noch erheblich unterbewertet sind. Dazu zählen auch die Portfoliounternehmen Carl Zeiss Meditec und Merck aus unserem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.

In Deutschland ist also ein Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, vor allem weil die Börse auf die Ergebnisse der Bundestagswahl positiv reagiert hat. Es wird erwartet, dass die mögliche neue Schwarz-Rot-Regierung wirtschaftspolitische Anreize setzt, die vor allem der zweiten Reihe wie MDAX und SDAX zugutekommen könnten. Doch hier heißt es erstmal abwarten.

Doch trotz aller positiven Vorzeichen sollten Anleger wachsam sein. Etwa zwei Drittel der DAX-Aktien liegen in der Hand angelsächsischer, also US-amerikanischer und britischer Investoren. Und die ziehen schnell weiter um die Welt, wenn sie das Gefühl haben, dass die jeweiligen Märkte, in denen sie investiert werden, langsam zu teuer werden.

Und hier fällt eines auf: jahrelang haben amerikanische Großbanken ihren Kunden empfohlen, chinesische Aktien in ihren Depots unterzugewichten. Nun sind aber Goldman Sachs, JP Morgan, die UBS und zuletzt auch Morgan Stanley umgeschwenkt und verweisen auf die Chancen an den chinesischen Börsen. Und das hat Folgen. So hat der Hongkonger Leitindex Hang Seng zuletzt ein Drei-Jahres-Hoch erreicht. Der Hang Seng Tech Index stieg an einem Tag sogar um 6,5 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit Oktober 2024.

Besser erwartete Quartalszahlen des größten chinesischen E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmens nähren die Hoffnung auf eine breit angelegte chinesische IT-Renaissance, die auch chinesische Tech-Start-ups einschließt. Chinas Innovationsbilanz ist beachtlich: Laut einem Bericht der Weltorganisation für geistiges Eigentum stammten 2023 rund 1,6 Millionen Patente aus China - fast die Hälfte der 3,5 Millionen weltweit angemeldeten Patente. Aus den USA stammten rund 642.000 Patente. Entscheidend für die Umsetzungsdynamik von Innovationen ist vor allem die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Hier liegen US-Technologieunternehmen mit geplanten Investitionen von teilweise dreistelligen Milliardenbeträgen pro Jahr - gegenüber niedrigen zweistelligen Milliardenvolumina ihrer chinesischen Pendants - vorn. Und nicht vergessen: Auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Den jüngsten Bekenntnissen zur Privatwirtschaft könnte Peking nun zügig Taten folgen lassen und damit auch das Vertrauen internationaler Anleger zurückgewinnen.

n diesem Zusammenhang sollte man aber die großen US-Big-Techs nicht unterschätzen. Sie wollen allein in diesem Jahr 335 Mrd. US-Dollar in Rechenzentren stecken, rund 16 Prozent mehr als gedacht. Und das Projekt "Stargate" soll sogar 500 Mrd. US-Dollar für die KI-Infrastruktur in den USA mobilisieren. Allein Apple will eine Investitionsoffensive in den USA starten und laut eigener Aussage dafür in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden Dollar bereitstellen.

Die Big-Money-Karawane hat jederzeit die Möglichkeit weiterzuziehen. Jetzt Europa, dann China/Asien und dann wieder die USA? Es bleibt spannend.