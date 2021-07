Die Nervosität der Anleger hat sich am Dienstag trotz der in den USA überraschend weiter gestiegenen Inflationsraten in Grenzen gehalten.Paris / London - Die grössten Börsen Europas haben am Dienstag kaum verändert geschlossen. Die Nervosität der Anleger hielt sich trotz der in den USA überraschend weiter gestiegenen Inflationsraten in Grenzen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent auf 4094,56 Punkten. Der französische Cac 40 verlor 0,01 Prozent auf 6558,47 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...