Berlin - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) befürchtet einen stark wachsenden Einfluss der Taliban in Afghanistan. "Die Taliban machen militärische Fortschritte. Das ist ganz ohne Zweifel so", sagte sie der RTL/n-tv-Redaktion.



Das Lagebild sei "etwas unklar, weil nicht alle Provinzen, die da erobert werden, auch auf Dauer gehalten werden". Aber der Einfluss der Taliban wachse, so die CDU-Politikerin. Man versuche weiter zu unterstützen, "auch im zivilen Bereich, auch im Kontakt mit der Regierung", so Kramp-Karrenbauer weiter.



Ob es zu einem geordneten Prozess zwischen Regierung und Taliban kommt, "sei noch nicht absehbar", sagte die Ministerin.

