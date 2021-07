Keine grundlegende Änderung am NÖ Karottenmarkt. Das Angebot an Frühkarotten nimmt nur langsam zu. Die verfügbaren Mengen können bei saisontypisch ruhiger Nachfrage ohne große Probleme am Inlandsmarkt verkauft werden. Für Karotten der neuen Ernte liegen die Preise im 5kg Sack, ab Rampe je Qualität unverändert bei 45 bis 50 Euro/100 kg. Bildquelle:...

