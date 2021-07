Der Goldproduzent Newmont ISIN: US6516391066 könnte die Tiefs hinter sich gelassen haben, wenn der Goldpreis über der Marke von 1.780 USD bleibt. Im Bereich um 52,00 Euro liegt eine Unterstützung, die bisher schon mehrfach gehalten hat und wenn man diese Marke als Absicherung wählt, könnte man in Erwartung eines steigenden Goldpreises einen Trade wagen. Seit dem Junitief befindet sich Gold in einem schönen Aufwärtstrend, der im Moment an einer entscheidenden ...

