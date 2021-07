Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert alle Bürger dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Nur wenn noch mehr Menschen in unserem Land den vollständigen Impfschutz erhalten haben, ist das gemeinsame Ziel erreicht", sagte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.



Nur mit mehr Impfungen könne man neue Beschränkungen verhindern. Erst dann sei man "mit hoher Sicherheit vor schweren und tödlichen Verläufen der Infektion geschützt", so Steinmeier. Er lobte die "Solidarität, Vernunft, Disziplin, den Erfindergeist und die gegenseitige Hilfe" in der Gesellschaft. Gerade jetzt zähle all das noch einmal ganz besonders.



"Zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere", sagte das Staatsoberhaupt. "Lassen Sie sich impfen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de