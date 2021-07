Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Mittwoch auf 49,01 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).



Gegenüber den am Dienstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen Daten stieg die Zahl der Impflinge um 207.953 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 58,9 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 58,7 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 43,7 Prozent der Bürger (Vortag: 43,0 Prozent). Das Impftempo ist dabei weiter rückläufig: Im Sieben-Tage-Mittel sank die Zahl der Erstimpfungen auf nur noch etwa 195.000 Verabreichungen pro Tag.



Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert 420.000.

