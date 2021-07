UK VPI steigt im Juni um 2,5% YoY vs. +2,2% erwartet - Monatlicher UK CPI erreicht +0,5% im Juni vs. +0,2% erwartet - GBP/USD steigt um ein paar Pips in Richtung 1,3850 aufgrund positiver UK CPIs - Der britische Verbraucherpreisindex (CPI) für den 12-Monatszeitraum lag im Juni bei +2,5% im Vergleich zu +2,1% im Mai und übertraf die Erwartungen ...

