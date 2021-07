Die konjunkturelle Erholung bleibt auch zum Ende des zweiten Quartals in vollem Gange, so das Bundeswirtschaftsministerium in seinem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht. Die wichtigsten Zitate "Die Aussichten für den Industriesektor insgesamt bleiben positiv." "Lieferengpässe bei Vorprodukten wirken sich dämpfend aus." "Die positive Dynamik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...