Bis zu hundert Hacker suchten nach einer kritischen Sicherheitslücke in der Schweizer Meeting-Management-Lösung Sherpany - ohne Erfolg. Der Test war Teil einer Wette mit Bug Bounty Switzerland.Luzern / Zürich - Bis zu hundert Hacker suchten nach einer kritischen Sicherheitslücke in der Schweizer Meeting-Management-Lösung Sherpany - ohne Erfolg. Der Test war Teil einer Wette mit Bug Bounty Switzerland. Doch auch die Luzerner Bug-Bounty-Experten sind Sieger: Um die Sicherheit seiner Lösung auch in Zukunft zu garantieren, wird Sherpany das Bug-Bounty-Programm fortführen und die Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...