Die Macfrut (7.-9. September, in Rimini, Italien) wird einen besonderen Abschnitt in dem dynamischen Bereich reservieren, der die neusten Neuigkeiten über das Thema von führenden Unternehmen in dem Sektor präsentiert. Und um das Thema zu vertiefen, wird auch ein Workshop zusammen mit drei der führenden Experten in dem Bericht angeboten, der für Dienstag, den 7. September,...

Den vollständigen Artikel lesen ...