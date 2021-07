Der Obst- und Gemüsesektor ist von Natur aus von hohem Regenaufkommen betroffen und muss sich an die Klimaveränderung anpassen, was an dem Wesen seiner Produkte liegt, Frischobst und -gemüse, die doppelt wetterempfindlich sind, bei der Produktion und dem Konsum. Bildquelle: Shutterstock.com Der Sektor von Frischobst und -gemüse ist besonders betroffen: jüngst war dies...

Den vollständigen Artikel lesen ...