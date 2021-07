Havanna - Nach den Massenprotesten gegen die kubanische Regierung haben die Behörden des Karibikstaats Tausende Menschen festnehmen lassen. Darunter sollen sich Medienberichten zufolge auch zahlreiche Aktivisten und Journalisten befinden.



Die wohl größten Proteste gegen die Regierung in Kuba seit Jahrzehnten hatten am Sonntag ihren Anfang genommen. In mehreren Städten waren dabei zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Die Protestler stellten sich gegen die wirtschaftlichen Probleme und Unterdrückung durch die Regierung. Diese reagierte unter anderem mit einer Einschränkung des Internetzugangs.



Danach drangen zwischenzeitlich nur noch vereinzelt Informationen nach außen. Mittlerweile wurde das Internet aber zum Großteil wieder freigegeben. Zudem beschloss die Regierung als Reaktion auf die Proteste Lockerungen bei der Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln. Die neuen Regeln sollen ab Montag befristet bis Ende des Jahres gelten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de