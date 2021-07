Die Schweizerische Nationalbank und die Börsenbetreiberin wollen die Widerstandsfähigkeit des hiesigen Finanzplatzes gegen Cyberkriminalität stärken.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Börsenbetreiberin SIX wollen die Widerstandsfähigkeit des hiesigen Finanzplatzes gegen Cyberkriminalität stärken. Dazu rufen die beiden ein neues Kommunikationsnetzwerk ins Leben. Die Lancierung des «Secure Swiss Finance Network» (SSFN) solle im November 2021 erfolgen, teilten SNB und SIX am Donnerstag mit. Das SSFN habe eine sichere...

Den vollständigen Artikel lesen ...