Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group, geht davon aus, dass die BoJ die geldpolitischen Bedingungen bei ihrer Sitzung in dieser Woche unverändert lassen wird. Wichtige Zitate "Es wird nicht erwartet, dass die BoJ die Politik in nächster Zeit verschärft und ihren massiven Stimulus in den nächsten Jahren beibehalten wird." "Die Bedenken tendieren dahin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...