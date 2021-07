Schnörkellos quadratisch. Das Format des JUICE CHARGER me verspricht Einfachheit. Und die Wallbox hat es in sich: ‚Plug and Play' und ‚Plug and Charge' stehen für einfaches Anschliessen und Laden.Cham - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert mit dem JUICE CHARGER me eine einfache, kompakte und KfW-förderfähige Wallbox, die sich im Handumdrehen anschliessen lässt. Als eine der ersten AC-Ladestationen verfügt sie über den "Plug and Charge'-Standard. Sie ist vernetzt, hat ein Lade- und...

