Die ADP-Beschäftigungsveränderung in Kanada lag im Juni bei 294.200 - Der USD/CAD behält das bullische Momentum nach den Daten bei und steigt in Richtung 1,2550 - Die Beschäftigung im privaten Sektor in Kanada ging von Mai auf Juni um 294.200 Stellen zurück, wie das ADP Research Institute in seinem Monatsbericht am Donnerstag mitteilte. Dieser Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...