Die Industrieproduktion in den USA wuchs im Juni schwächer als erwartet - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 92,50 - Die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten ist im Juni auf Monatsbasis um 0,84 gewachsen, wie die US-Notenbank am Donnerstag mitteilte. Dieser Wert folgte auf ein Wachstum von 0,7% im Mai und war etwas schwächer ...

