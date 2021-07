Bei der Verleihung zum Deutschen Fruchtpreis 2021 wurde Edeka auch dieses Jahr wieder mit der renommierten Branchenauszeichnung geehrt. Auf nationaler Ebene überzeugten gleich drei Edeka-Märkte: Edeka Ueltzhöfer in Ellhofen in der Kategorie "Supermarkt groß", das Edeka Frischecenter Wagner in Coburg in der Kategorie "Supermarkt" und der Remstal-Markt...

