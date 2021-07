Durch ein langes und kühles Frühjahr war der Start in die Spargel- und Erdbeersaison in diesem Jahr deutlich verzögert. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, wurden nach den vorläufigen Angaben aus der Vorerhebung von Spargel und Erdbeeren in Baden-Württemberg rund 10 800 Tonnen (t) Spargel gestochen. Bildquelle: Shutterstock.com Damit konnte sich die...

