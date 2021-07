LONDON (dpa-AFX) - Moderna Inc. (MRNA) will replace Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) in the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Wednesday, July 21, S&P Dow Jones Indices said in a statement.



AstraZeneca Plc (AZN, AZN.L) is acquiring Alexion Pharmaceuticals in a $39 billion deal expected to be completed soon pending final closing conditions.



Copyright RTT News/dpa-AFX

MODERNA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de