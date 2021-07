Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Aussenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 59 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen vermisst.Mainz/Düsseldorf - Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Aussenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 59 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen vermisst. «So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Den vollständigen Artikel lesen ...