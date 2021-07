Die Schweizer Börse startet mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag dieser Woche.Zürich - Die Schweizer Börse startet mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag dieser Woche. Damit zeichnet sich aktuell ein minimales Wochenplus für den Leitindex SMI ab. Insgesamt haben sich Anleger in dieser Woche eher schwer getan, eine klare Richtung zu finden. Während die Berichtssaison bislang für überwiegend starke Impulse gesorgt hat, haben speziell die jüngsten Inflationsdaten aus...

