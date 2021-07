Noch im Spätsommer will der sächsische Photovoltaik-Hersteller will die neue Fertigung in Dresden aufnehmen. Dort entsteht zudem derzeit eine neue Produktionsstätte für die neuen Photovoltaik-Heimspeicher, die Solarwatt gemeinsam mit BMW entwickelt hat.Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Nacht- und Nebelaktion. Zwei Uhr morgens am Donnerstag erreichte ein genehmigungspflichtiger Schwertransport, eskortiert von der Polizei, die Zentrale von Solarwatt in Dresden. Inhalt der überbreiten Transporter waren die zwei neuen dreistufigen Laminatoren samt Zusatzmaterial für die neue Modulproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...