Mit der Zustimmung der Bundesländer ist der Weg frei für ein Fördervolumen von bis zu einer Milliarde Euro. Damit soll in der Alpenrepublik die Umstellung der Stromerzeugung auf 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 gelingen.Gut eine Woche nach dem Nationalrat hat auch der Bundesrat in Wien dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit am Donnerstag zugestimmt. Damit machten die Bundesländer den Weg frei für Förderungen von bis zu einer Milliarde Euro jährlich, um die Stromversorgung in Österreich bis 2030 komplett auf erneuerbare Energien sicherzustellen. ...

