Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag ins Minus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.620 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter Vortagesschluss.



Die Unwetterkatastrophe im Südwesten ließ Börsianer kalt, die Versicherer rangierten im Mittelfeld. An der Spitze der Kursliste standen die Wertpapiere von MTU, Volkswagen und Bayer. Die größten Abschläge gab es bei den Aktien von Adidas, Infineon und Siemens Energy. Schon vor Handelsstart hatte es negative Vorzeichen aus Asien gegeben: Der Nikkei-Index hatte z nachgelassen und mit einem Stand von 28.003,08 Punkten geschlossen (-0,98 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1819 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8461 Euro zu haben.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de