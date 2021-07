Die Fallzahlen nehmen zu, die Anzahl der Spitaleinweisungen und Todesfälle bleibt aber tief.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 619 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zugleich wurden fünf Spitaleinweisungen und ein Todesfall verzeichnet. Am Freitag vor einer Woche waren 323 neue Ansteckungen, ein neuer Todesfall und sechs Spitaleinweisungen gemeldet worden. Delta für über drei Viertel aller...

