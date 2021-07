Bei Solarwatt Dresden sind in den frühen Nachtstunden am Donnerstag zwei neue Laminatoren für die Modulproduktion eingetroffen. Sie kamen auf acht Schwertransportern. Solarwatt Dresden baut gerade eine neue Modulproduktion auf. Das Unternehmen investiert dafür rund 15 Millionen Euro. Die Fertigung soll im Spätsommer in Betrieb gehen. Am Donnerstag kamen die beiden dreistufigen Laminatoren und das Zusatzmaterial in Dresden an. Sie gehören zu den Kernkomponenten der Modulproduktion von Solarwatt. ...

