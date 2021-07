Kurz nach dem Handelsstart am Freitag legt der Dow Jones um 0,12 Prozent auf 35 030,12 Punkte zu.New York - Die US-Börsen haben sich auch am Freitag weiter stabil auf hohem Niveau gezeigt. Das Rekordhoch des Dow Jones Industrial aus dem Monat Mai bei knapp 35 092 Punkten bleibt in Reichweite. Kurz nach dem Handelsstart am Freitag legte der Dow Jones um 0,12 Prozent auf 35 030,12 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 4364,77 Punkte leicht aufwärts und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...