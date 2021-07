Es ist unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihekaufprogramm auf ihrer geldpolitischen Sitzung am kommenden Donnerstag ändern wird, obwohl sie einige Änderungen in der Formulierung der Erklärung vornehmen könnte, wie die jüngste Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen am Freitag ergab. Wichtige Zitate "Etwa 52% der Befragten sagen ...

