Luftbilder von in Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln zeigen Erdrutsche von gewaltigem Ausmass. Häuser wurden mitgerissen und verschwanden.Mainz / Köln - Noch ist das ganze Ausmass der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands immer noch nicht absehbar. Bislang sind über 130 Todesopfer zu beklagen. Die Zahl dürfte sich aber angesichts mehrere Dutzend von Vermissten noch erhöhen. In der Nacht auf Samstag ist ein Damm des Flusses Rur, ein Nebenfluss der Maas, gebrochen. Rettungskräfte mussten deshalb 700 Menschen in Sicherheit...

