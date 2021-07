Düsseldorf - Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), will noch in dieser Woche mit den Vertretern der von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gemeinden zusammenkommen, um über Finanzhilfen zu beraten. "Eine Katastrophe von nationaler Tragweite braucht eine schnelle nationale Antwort", sagte Armin Laschet am Sonntag in einer WDR-Fernsehansprache.



Daran arbeite er mit "Hochdruck" mit den Kollegen der Landes- und Bundesregierung. "Die Wunden dieser Tage werden wir aber noch lange spüren", sagte der Kanzlerkandidat der Union weiter. Der Wiederaufbau werde Monate, "wenn nicht sogar Jahre dauern", so Laschet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de