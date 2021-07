Ein kaltes und in weiten Bereichen nasses Frühjahr haben Spuren in der Entwicklung der Zwiebelbestände in den nördlichen Anbauregionen Europas hinterlassen. Ganz anders sieht die Situation in Südeuropa aus. Im großen Produktionsland Spanien waren die Bedingungen weitgehend ideal. Bildquelle: Shutterstock.com Europa ist eine bedeutende Anbauregion für Zwiebeln mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...