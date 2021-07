Es sind unfassbare Bilder von Leid, Verlust und Schaden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, drückt ihr tiefes Mitgefühl aus und wird am Samstag mit Betroffenen in der Eifel zum Gespräch zusammenkommen. Insbesondere dankte sie neben den Hilfskräften auch den zahlreichen Bauernfamilien...

