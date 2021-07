Nach Angaben des Münchner EPC-Unternehmens sind es die beiden größten Floating-Photovoltaik-Kraftwerke außerhalb Chinas. Baywa re hat in Europa mittlerweile 11 Solarparks dieser Art mit mehr als 180 Megawatt realisiert.Baywa re hat zwei weitere schwimmende Photovoltaik-Kraftwerke in den Niederlanden realisiert. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Groenleven seien ein Solarpark "Sellingen" mit 41,1 Megawatt und die Anlage "Uivermeertjes" mit 29,8 Megawatt in Betrieb genommen worden, teilte das Münchner EPC-Unternehmen am Montag mit. Es handele sich um die bislang größten Floating-Photovoltaik-Anlagen ...

