Rinovasol, Fachunternehmen für die Verwertung und Sanierung von PV-Modulen aus Weiden in der Oberpfalz, hat sein internationales Netzwerk ausgebaut. Durch ein Joint Venture mit dem Unternehmen WQ Inc expandiert das Unternehmen nun nach Japan. Mit dem Joint Venture wollen Rinovasol und WQ Inc die Sanierung von PV-Modulen auch in Japan voranbringen. WQ Inc ging 2013 als Spin-off eines deutschen Photovoltaik-Modulherstellers mit Hauptsitz in Tokio mit den Kerngeschäften Vertrieb von Solarkomponenten ...

