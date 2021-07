Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Freitag zum zweiten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 5,2K Kontrakte, wenn man die Flash-Daten der CME Group berücksichtigt. Das Volumen schrumpfte zum dritten Mal in Folge, nun um rund 8,8.000 Kontrakte. Gold nimmt nun 1.860 $ ins Visier Der moderate Pullback des Goldpreises am Freitag wurde ...

