Die Produktion der leistungsverbesserten Solarmodule will der Photovoltaik-Hersteller im August aufnehmen. Die ersten Kunden sollen dann im Oktober die Produkte erhalten.REC hat am Montag die zweite Generation seiner N-Peak-Solarmodule angekündigt. Die Produktion der Solarmodule, bei der monokristalline halbierte n-Typ-PERT-Zellen mit dem Twin-Design kombiniert werden, solle im August in der Fabrik in Singapur beginnen, teilte der Photovoltaik-Hersteller mit. Die ersten Auslieferungen an die Kunden seien für Oktober geplant. Für die zweite Generation seiner N-Peak-Module setzt REC auf 120 Halbzellen, ...

