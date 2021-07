In den vergangenen Monaten sind bereits 40 DC-Schnellladesäulen mit je 175 Kilowatt am deutschen Tankstellennetz des Ölkonzerns installiert worden. Nun werden geeignete Standorte im Zuge einer Machbarkeitsstudie für den Folgeauftrag von Adler Smart Solutions ausgesucht.Immer mehr Elektrofahrzeuge rollen über deutsche Straßen. Damit müssen auch Tankstellenbetreiber umdenken. In den vergangenen Monaten hat die Adler Smart Solutions so bereits 40 DC-Schnellladesysteme mit je 175 Kilowatt in Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein für Shell Deutschland installiert. Nun erhielt das Hamburger Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...