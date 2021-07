Die flaschenpost startet mit erweitertem Lebensmittel- und Frischwarensortiment in Düsseldorf. Ab jetzt bietet Deutschlands führender Getränkesofortlieferdienst, im Raum Düsseldorf sowie im benachbarten Langenfeld neben Getränken auch ein komplettes Vollsortiment an Obst, Gemüse, Frischeprodukte und Tiefkühlware an. Foto © flaschenpost SE Damit...

